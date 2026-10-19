Кибермошенники выманили у женщины в Москве рекордные 450 млн рублей

Женщина в Москве стала жертвой кибермошенников и лишилась 450 миллионов рублей. Эта сумма остаётся рекордной для столицы. Об этом ТАСС рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями московского ГУ МВД Антон Кононенко.

«Наше противодействие осуществляется с 2019 года. За это время разные были цифры. Самые большие суммы насчитывают несколько сотен миллионов рублей. Рекорд — 450 млн рублей», — сообщил представитель ведомства.

Масштабы дистанционного мошенничества в столице остаются значительными. За девять месяцев 2026 года московская полиция зарегистрировала более 23,3 тысячи таких хищений.

Ранее Life.ru рассказывал о другом антирекорде московских мошенников. По словам Антона Кононенко, аферисты полтора года выманивали деньги у одного мужчины. Пострадавший даже обращался в полицию, но после этого снова попадался на уловки преступников. А 10 октября стало известно о 85-летнем москвиче, потерявшем более 27 миллионов рублей. Под давлением злоумышленников пенсионер покупал золотые слитки, продал автомобиль и гараж, а также занял деньги у знакомых. Всё полученное он передал курьерам мошенников.