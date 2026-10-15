МВД: Рекордная мошенническая атака на жителя Москвы длилась полтора года

Телефонные мошенники полтора года выманивали деньги у жителя Москвы, который неоднократно становился жертвой обмана даже после обращения в полицию. Этот случай стал рекордным по продолжительности мошеннического воздействия на одного человека. Об этом сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко, пишет ТАСС.

«Рекордное время, на протяжении которого дистанционным мошенникам удавалось обманывать человека и похищать его накопления, — полтора года», — рассказал представитель ведомства.

По словам Кононенко, сначала злоумышленники убедили москвича перевести им деньги. Через некоторое время мужчина понял, что столкнулся с мошенниками, и написал заявление в полицию. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело, объяснили пострадавшему основные правила цифровой безопасности и рассказали, как действовать при звонках от незнакомцев.

Однако даже начавшееся расследование не помешало преступникам снова связаться с мужчиной. Он ответил на очередной звонок неизвестного собеседника и вновь лишился денег. Впоследствии подобные случаи повторялись ещё несколько раз.

Кононенко пояснил, что аферисты стараются сохранять контакт с людьми, которые уже поддались их уловкам. По его словам, преступники могут продолжать общение с потерпевшими, рассчитывая получить от них новые переводы. Представитель МВД также рекомендовал по возможности не оставлять таких людей без поддержки близких. Это особенно важно, если человек неоднократно выполняет требования неизвестных по телефону, несмотря на предупреждения о мошенничестве.

Ранее 85-летний житель Москвы потерял более 27 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Преступники сначала направили пенсионеру сообщение от имени работодателя, а затем связались с ним под видом сотрудников правоохранительных органов. Мужчину убедили, что его сбережения находятся под угрозой, и предложили перевести деньги на якобы защищённый счёт. Следуя указаниям аферистов, москвич снимал наличные в банках и покупал золотые слитки, которые передавал курьерам по заранее согласованным паролям. Позднее пенсионер продал автомобиль и гараж, а также занял деньги у знакомых. Все полученные средства он тоже отдал мошенникам.