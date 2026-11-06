Пенсионерка из Екатеринбурга по имени Лана превратила борьбу с телефонными мошенниками в необычное увлечение и помогла правоохранителям задержать уже 96 курьеров аферистов. Женщина перевоплощается в доверчивых старушек, разыгрывает перед преступниками целые спектакли и заманивает их на встречи, где вместо лёгкой добычи злоумышленников ожидают полицейские. О её необычной деятельности рассказала «КП-Екатеринбург».

Началось всё около четырёх лет назад с обычных разговоров с телефонными аферистами. Вместо того чтобы сбрасывать подозрительные звонки, екатеринбурженка решила занимать время преступников, часами поддерживая беседы и мешая им искать новых жертв. Постепенно она начала записывать разговоры и делиться ими в интернете, где познакомилась с единомышленниками. Так обычное увлечение переросло в сотрудничество с правоохранительными органами, которое продолжается уже полтора года.

Теперь Лана работает в команде из десяти человек, в которую входят представители силовых структур. Когда мошенники начинают обрабатывать очередную жертву, женщина подключается к разговору и старается выяснить детали преступной схемы. Пока она изображает готового расстаться со сбережениями человека, её помощники связываются с настоящим потерпевшим и предупреждают об опасности. Главная задача пенсионерки — убедить аферистов отправить курьера за деньгами.

Для каждого такого случая Лана придумывает новый образ. В ход идут парики, шляпы, очки и актёрское мастерство. Женщина меняет голос, притворяется больной или нетрезвой, изображает людей разного возраста и характера. Однажды она даже сыграла 90-летнюю старушку. Подобные перевоплощения позволяют удерживать внимание мошенников и не вызывать подозрений до самого момента передачи денег.

Когда злоумышленники назначают встречу, сотрудники правоохранительных органов заранее проверяют территорию и готовят задержание. Иногда ожидание курьера затягивается на несколько часов, однако пенсионерка готова проявлять терпение. Самая продолжительная операция заняла четыре месяца: всё это время Лана поддерживала связь с участниками одной преступной группы. В результате полицейским удалось задержать пятерых курьеров, работавших на один мошеннический кол-центр.

При этом общение с аферистами далеко не всегда проходит спокойно. Если преступники начинают подозревать обман, они могут переходить к угрозам. Однако пенсионерка уверена в профессионализме своих помощников. Во время одной из операций полицейские заметили у прибывшего курьера перцовый баллончик и остановили его ещё до приближения к женщине.

Денег за участие в подобных мероприятиях Лана не получает. По её словам, главным вознаграждением остаётся возможность уберечь людей от потери накоплений и помочь вернуть уже похищенные средства. Несмотря на связанные с этим риски и необходимость постоянно придумывать новые способы обмана преступников, прекращать необычную деятельность пенсионерка пока не собирается.

Похожую операцию недавно провели полицейские в Приморском крае. Там 77-летний пенсионер распознал мошенническую схему с использованием дипфейка губернатора, обратился в МВД и помог задержать курьершу, приехавшую за миллионом рублей. Аферисты около месяца убеждали мужчину, что через его банковский счёт якобы перевели за границу 60 миллионов рублей. Когда злоумышленники потребовали отдать наличные посреднику, пожилой человек заподозрил обман. Вместо настоящих денег он передал прибывшей из Санкт-Петербурга женщине свёрток с муляжом купюр под наблюдением оперативников. Подозреваемую задержали и заключили под стражу.