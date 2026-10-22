В Приморье задержали 79-летнюю пособницу мошенников из Петербурга

Сотрудники полиции в Хорольском округе Приморского края задержали 79-летнюю жительницу Санкт-Петербурга после того, как она забрала у 77-летнего пенсионера свёрток с муляжом миллиона рублей. По данным регионального МВД, аферисты месяц обрабатывали мужчину, используя дипфейк губернатора и выдуманную историю о переводе 60 млн рублей за границу.

Обман начался с видеозвонка. Пенсионеру прислали ссылку на приложение для конференций, а затем связались с ним от имени главы региона. Лже-губернатор заявил о кибератаке на краевую администрацию и сообщил, что через банковский счёт мужчины якобы вывели похищенные деньги. После этого с пенсионером стали общаться люди, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они утверждали, что мужчина причастен к переводу 60 млн рублей на нужды недружественного государства, и убеждали его доказать обратное.

В течение месяца ему звонили каждый день. В конце концов мужчина перевёл сбережения между банковскими счетами, снял миллион рублей и должен был передать наличные посреднику. Однако требование отдать деньги на руки вызвало у него подозрения, и он обратился в полицию. Правоохранители организовали задержание: пенсионер передал женщине пакет с муляжом денег под наблюдением сотрудников МВД. Курьер прилетела в Приморский край из Санкт-Петербурга по заданию мошенников.

В отношении задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

А ранее на Камчатке задержали 66-летнего пластического хирурга Елизовской районной больницы, которого обвиняют в мошенничестве с оплатой операций. По версии следствия, врач завышал стоимость медицинских услуг и забирал себе часть денег пациенток. За два с половиной года он мог присвоить не менее 1,23 миллиона рублей. В кабинете и дома у хирурга прошли обыски, во время которых изъяли документы и другие предметы, представляющие интерес для расследования.