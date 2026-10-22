Пластический хирург на Камчатке присвоил свыше 1,2 млн рублей, полученных от пациенток

На Камчатке задержали 66-летнего пластического хирурга Елизовской районной больницы, которого обвиняют в мошенничестве с оплатой операций. По версии следствия, врач завышал стоимость медицинских услуг и забирал себе часть денег пациенток. За два с половиной года он мог присвоить не менее 1,23 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе СК России.

На Камчатке задержали пластического хирурга за мошенничество на 1,2 млн рублей. Видео © Telegram / Следком

Как установили следователи, заведующий отделением совмещал работу в государственной больнице с руководством собственной коммерческой организацией. При этом для проведения операций он использовал помещения медучреждения, его оборудование, препараты и труд персонала.

Пациенткам хирург называл завышенную стоимость вмешательств и убеждал их в необходимости дополнительных платежей через свою фирму. После этого оформлялись договоры с больницей, а в отдельных случаях и с коммерческой организацией. Однако указанные в документах объёмы услуг, по данным следствия, не соответствовали фактическим.

С февраля 2024-го по октябрь 2026 года шесть женщин передали врачу не менее 1,64 миллиона рублей. При этом через официальные документы больницы провели платежи лишь на 410 тысяч. Оставшиеся деньги, как считают следователи, медик забрал себе.

Предполагаемую схему раскрыли сотрудники региональных управлений Следственного комитета и ФСБ. В кабинете и дома у хирурга прошли обыски, во время которых изъяли документы и другие предметы, представляющие интерес для расследования.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи также проверяют, могли ли от действий врача пострадать другие пациентки.

Ранее в Новокузнецке полицейские задержали двух подростков из Новосибирска при получении трёх миллионов рублей от пожилой супружеской пары. По данным следствия, несовершеннолетние согласились работать курьерами телефонных мошенников.