На Камчатке задержали курьера аферистов с пятью слитками золота на 20 млн рублей

На Камчатке сотрудники ФСБ и полиции задержали женщину, приехавшую за золотыми слитками стоимостью более 20 миллионов рублей. Курьер рассчитывала получить от местного предпринимателя 1,7 килограмма драгоценного металла. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Жертвой мошенников едва не стал 66-летний бизнесмен из Усть-Большерецка. В октябре неизвестные связались с ним через мессенджер, в том числе по видеосвязи, и представились сотрудниками силового ведомства. Мужчину убедили, что он должен помочь в задержании преступной группы.

Для участия в мнимой операции предпринимателю предложили потратить банковские сбережения на покупку золотых слитков. Общая стоимость драгоценного металла должна была превысить 20 миллионов рублей.

Однако в банке заподозрили мошенничество и сообщили о происходящем сотрудникам органов безопасности. Бизнесмену объяснили, что его пытаются обмануть, после чего дальнейшее общение с аферистами проходило под контролем оперативников.

За ценностями на Камчатку приехала жительница Московской области. Во время встречи с предпринимателем она получила муляжи золотых слитков и была задержана сотрудниками ФСБ при содействии полиции.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают остальных участников преступной схемы и проверяют возможную причастность задержанной к другим эпизодам.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что не менее 14,6 тысячи долларов похитили из сейфа участники преступной схемы, связанной с убийством женщины на западе Москвы. По его словам, криминалисты полностью восстановили хронологию произошедшего и установили роль каждого из восьми фигурантов дела. Эти данные позволят дать уголовно-правовую оценку их действиям.

Напомним, убийство произошло в марте в квартире на Строгинском бульваре. Мошенники, выдававшие себя за силовиков, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки впустить футболиста Даниила Секача. Его обвиняют в убийстве женщины, хищении денег и украшений, а также удержании её дочери в квартире. Похищенные ценности Секач выбросил из окна. Их подобрала 22-летняя девушка и передала студенту столичного колледжа, а тот — следующему участнику цепочки. По делу расследуются убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уже сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге предполагаемого куратора этой схемы. По данным СК, 19-летний подозреваемый подыскивал курьеров и координировал их действия по поручению организаторов преступления.