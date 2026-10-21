В Кузбассе задержали двух подростков при получении 3 млн рублей от пенсионеров

В Новокузнецке полицейские задержали двух подростков из Новосибирска при получении трёх миллионов рублей от пожилой супружеской пары. По данным следствия, несовершеннолетние согласились работать курьерами телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональных управлениях МВД и Следственного комитета.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пожилые супруги находятся под влиянием аферистов. Преступники продолжали общаться с пенсионерами и требовали передать им крупную сумму. Оперативники решили проконтролировать встречу с курьерами, которые должны были забрать деньги.

«Полицейские разработали спецмероприятие, и встреча с курьерами, во время которой супруги должны были передать 3 миллиона рублей, проходила под контролем оперативников уголовного розыска. В результате они с поличным задержали прибывших за деньгами злоумышленников. Задержанными оказались двое жителей Новосибирска в возрасте 15 и 16 лет», — говорится в сообщении полиции.

Как установили правоохранители, ещё в августе подростки нашли в одном из мессенджеров предложение о заработке. Неизвестные поручили им приехать в Новокузнецк и получить деньги у пожилой пары. За выполнение задания несовершеннолетним пообещали вознаграждение.

Встреча состоялась 14 октября. Подростки получили от супругов три миллиона рублей, после чего сотрудники уголовного розыска задержали обоих на месте передачи денег.

Следователи возбудили уголовное дело против 16-летнего жителя Новосибирска по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Второй участник, которому исполнилось 15 лет, не достиг установленного законом возраста уголовной ответственности за такое преступление.

Ранее на Камчатке сотрудники ФСБ и полиции задержали курьера мошенников, которая приехала за золотыми слитками стоимостью более 20 миллионов рублей. Преступники пытались обмануть 66-летнего предпринимателя из Усть-Большерецка. Неизвестные связались с мужчиной через мессенджер, представились сотрудниками силового ведомства и убедили его помочь в проведении якобы секретной операции. По их указанию бизнесмен должен был потратить накопления на покупку пяти золотых слитков общим весом 1,7 килограмма. Однако сотрудники банка заподозрили обман и обратились к правоохранителям. После этого предприниматель продолжил общение с аферистами под контролем оперативников. За драгоценностями приехала жительница Московской области, которой во время встречи передали муляжи слитков. Силовики задержали женщину и возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.