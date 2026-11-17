Россиянка, обвиняемая в покушении на журналиста и бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного, признала вину и рассказала, как оказалась под влиянием неизвестных кураторов. По её словам, всё началось со звонка мужчины, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«На допросе она признала вину и рассказала, что в июле 2026 года ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником правоохранительных органов», — отметила Петренко.

Звонивший убедил девушку, что на её имя якобы открыто множество зарубежных банковских счетов, через которые перечисляются крупные суммы на финансирование ВСУ. Чтобы избежать последствий, россиянке предложили пройти процедуру блокировки подозрительных операций.

Ранее Life.ru сообщал, что 16 ноября в Москве задержали девушку 2005 года рождения по подозрению в подрыве автомобиля Сергея Заворотного. По версии следствия, неизвестные сначала обманом заставили её перевести деньги на так называемые безопасные счета, а затем убедили установить взрывное устройство под машину журналиста. В результате детонации Заворотный получил ранения и был доставлен в больницу. Задержание проводили сотрудники СК, ФСБ и МВД.