Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 13:35

Лжесиловики выманили у пенсионеров из Петербурга более 100 млн рублей и золото

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожилая пара из Санкт-Петербурга лишилась более 102 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Помимо денег супруги передали аферистам золотые слитки общей массой 8 килограммов 250 граммов, сообщили в региональном главке МВД.

Пенсионеров убедили купить золото и передать его мошенникам для «проверки». Видео © Telegram / Петербургская полиция

Обман начался ещё 25 мая. Неизвестный позвонил жене 76-летнего петербуржца, представился сотрудником спецслужб и убедил её, что сбережения необходимо передать для некой «проверки». Позднее её супруга склонили покупать золотые слитки и отдавать их курьерам.

С 25 мая по 7 августа мужчина передавал неизвестным драгоценный металл и деньги. В полиции уточнили, что в сумму ущерба вошли как личные накопления семьи, так и заёмные средства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 22-летнюю девушку, которую считают одним из курьеров схемы. Остальных причастных устанавливают.

На Камчатке пенсионер перевёл мошенникам 1,94 млн рублей за замену домофона
На Камчатке пенсионер перевёл мошенникам 1,94 млн рублей за замену домофона

Ранее Life.ru рассказывал, как 79-летний петербуржец лишился более 95 миллионов рублей после аналогичной схемы с деньгами и золотыми слитками. Мошенники также убеждали его передавать ценности якобы ради обязательного «декларирования».

Больше новостей о мошенничествах, задержаниях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar