Лжесиловики выманили у пенсионеров из Петербурга более 100 млн рублей и золото

Пожилая пара из Санкт-Петербурга лишилась более 102 миллионов рублей после общения с телефонными мошенниками. Помимо денег супруги передали аферистам золотые слитки общей массой 8 килограммов 250 граммов, сообщили в региональном главке МВД.

Пенсионеров убедили купить золото и передать его мошенникам для «проверки». Видео © Telegram / Петербургская полиция

Обман начался ещё 25 мая. Неизвестный позвонил жене 76-летнего петербуржца, представился сотрудником спецслужб и убедил её, что сбережения необходимо передать для некой «проверки». Позднее её супруга склонили покупать золотые слитки и отдавать их курьерам.

С 25 мая по 7 августа мужчина передавал неизвестным драгоценный металл и деньги. В полиции уточнили, что в сумму ущерба вошли как личные накопления семьи, так и заёмные средства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В деревне Медный Завод Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 22-летнюю девушку, которую считают одним из курьеров схемы. Остальных причастных устанавливают.

Ранее Life.ru рассказывал, как 79-летний петербуржец лишился более 95 миллионов рублей после аналогичной схемы с деньгами и золотыми слитками. Мошенники также убеждали его передавать ценности якобы ради обязательного «декларирования».