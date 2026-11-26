Мадонна, Майкл, Аполлон и Славяна вошли в число самых редких имён, которые получили новорождённые в Подмосковье в 2026 году. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Среди необычных мужских имён также оказались Рио, Весемир, Алтай, Рэм, Киан, Андреас и Оливер. Девочек родители называли Весной, Эванджелиной, Фелицией, Леонеллой, Миладой и Эстер. Нашлись любители и древнегреческих имён — в регионе зарегистрировали Одиссея, Ария, Доротею и Феодосию.

Некоторые родители решили не ограничиваться одним именем. Так, в свидетельствах о рождении появились Яков Робсон, Ева Каролина, Кели Мария, Анабель-Виктория и Миа-Даша.

Впрочем, большинство родителей по-прежнему отдают предпочтение привычным именам. Среди мальчиков в Подмосковье лидируют Михаил, Александр и Артём, среди девочек — София, Анна и Василиса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Москва и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по числу рождений двойняшек и тройняшек. За первые девять месяцев 2026 года в столичном регионе двойни появились на свет 1075 раз, а тройни — 13.