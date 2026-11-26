София и Михаил остаются самыми востребованными именами для новорождённых в России. Девочек так называют шестой год подряд, мальчиков — четвёртый, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ЗАГС.

С начала 2026 года имя София получили более 17 тысяч девочек. В пятёрку наиболее распространённых женских имён также вошли Анна, Ева, Мария и Варвара.

Среди мальчиков первенство удерживает Михаил: родители выбрали это имя более чем для 22,6 тысячи детей. В пятёрку самых популярных мужских имён в 2026 году также вошли Александр, Артём, Матвей и Тимофей.

Тем временем Иван и Антон вошли в топ самых популярных имён для мальчиков в Германии. По итогам 2025 года Ivan занял 171-е место в рейтинге исследователя Кнуда Билефельда. В верхней части немецкого рейтинга немало имён, хорошо знакомых россиянам. Anton занял 14-е место, Alexander — 39-е, Valentin — 47-е, Maxim — 56-е, Arthur — 65-е, Konstantin — 67-е. Viktor оказался на 164-й позиции.