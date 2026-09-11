Добромиры и Северины: В Наро-Фоминске бросились называть малышей славянскими именами

Наро-Фоминском перинатальном центре рассказали о редких и популярных именах новорождённых за вторую неделю сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Среди редких имён недели — Святогор и Добромир, а также Северина, Радмила, Юнона и Моника. Самыми популярными женскими именами месяца стали Полина, Виктория и Дарина, мужскими — Александр, Егор и Матвей.

«В сентябре мы наблюдаем удивительную тенденцию: родители всё чаще обращаются к исконно славянским именам, таким как Святогор и Добромир. При этом классические имена, такие как Полина, Александр и Виктория, остаются стабильно популярными», — отметили в пресс-службе центра.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, в регионе ежегодно рождаются 80–90 тыс. детей. Он подчеркнул важность не только строительства перинатальных центров, но и снижения смертности и оказания первой помощи при рождении.

Ранее сообщалось, что имя Иван вошло в топ-200 популярных мужских имён в Германии и заняло 171-е место по итогам 2025 года, поднявшись за 15 лет более чем на 260 позиций. В рейтинге также высоко расположились Антон, Александр, Валентин, Максим, Артур и Константин, а в топ-300 попали Тимур, Никита и Николай. Лидерство сохранили Ноа, Маттео и Элиас.