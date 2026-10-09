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Опубликовано 9 октября, 21:01

Мадрид и Афины отказались отдать Киеву ракеты Patriot с истекающим сроком службы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Испания и Греция не согласились передать Украине ракеты для Patriot, срок эксплуатации которых скоро истечёт. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным газеты, в греческих запасах насчитывается около 200 перехватчиков модификации PAC-2. Эти боеприпасы приближаются к концу своего 23-летнего срока службы. Тем не менее Афины не дали согласия на их отправку Киеву.

Точных сведений об объёмах испанского арсенала издание не приводит. При этом в сентябре Мадрид заявлял о готовности предоставить украинской стороне пять ракет для американского комплекса ПВО.

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В начале сентября министры обороны ЕС не смогли договориться о новых поставках перехватчиков Patriot Украине. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что призывы помочь Киеву звучали, однако конкретных решений участники встречи в Ирландии не приняли. Ей отдельно задавали вопрос об обязательствах Греции и Испании.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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