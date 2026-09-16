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Опубликовано 16 сентября, 12:06

«Мадрид» за 88,7 млн: В Екатеринбурге продают знаменитую гостиницу

Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге выставили на торги за 88,7 млн

Гостиница «Мадрид» в Екатеринбурге. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Гостиница «Мадрид» в Екатеринбурге. Обложка © Wikipedia / Vyacheslav Bukharov

Историческую гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге выставили на торги со стартовой ценой 88,7 млн рублей. Об этом сообщили в «Дом.РФ».

Покупателю предлагают здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров на бульваре Культуры, 1. Вместе с ним будущий владелец получит в аренду участок на 0,73 гектара. Аукцион назначен на 23 октября.

«Мадрид» имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и входит в конструктивистский ансамбль площади Первой Пятилетки. В «Дом.РФ» считают, что здание можно приспособить под коммерческие задачи, в том числе вернуть ему первоначальную гостиничную функцию.

Памятник возвели в 1933–1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. Новый собственник не сможет обращаться со зданием как с обычной недвижимостью — одним из условий станет проведение работ по его реставрации и сохранению.

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Владимир Озеров
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