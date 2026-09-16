Здание Третьяковки на Крымском валу закроется на ремонт в марте 2027 года

Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском Валу закроют для посетителей в марте 2027 года. После перевозки музейных фондов там начнётся ремонт, сообщила директор учреждения Ольга Галактионова.

«Со зданием на Крымском Валу предстоит большая работа. Оно закрывается на посещение в марте. Его фонды будут перевозить. В дальнейшем его будут ремонтировать», — сказала она журналистам.

Точную дату закрытия, сроки ремонта и место временного хранения коллекции глава музея не назвала. В Новой Третьяковке находится постоянная экспозиция отечественного искусства XX века. В неё входят произведения русского авангарда, соцреализма и других художественных направлений.

Ранее сообщалось, что Замоскворецкий суд в Москве привлёк к ответственности Государственную Третьяковскую галерею. Учреждение культуры признали виновным в игнорировании предписаний надзорного органа. Сотрудники ведомства по охране памятников выяснили, что внешние стены здания находятся в плохом состоянии. Суд постановил взыскать с галереи штраф в размере 100 тысяч рублей.