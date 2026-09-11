От ар-деко до российских усадеб: Чем удивит выставка «Русский Дом» в Москве

Международная интерьерная выставка «Русский Дом. Креативные регионы» пройдёт 7–9 октября в московском Гостином Дворе. На площадке планируют представить 90 интерьерных инсталляций российских дизайнеров, сообщили организаторы.

Проект объединит дизайнеров, архитекторов, производителей, девелоперов и художников из российских регионов. Помимо интерьерных экспозиций, посетителей ждёт деловая программа о развитии креативных индустрий, российском производстве и современной архитектуре.

Международная выставка «Русский Дом. Креативные регионы». Фото © Предоставлено Life.ru

Программу откроет дискуссия «Креативные индустрии как национальный приоритет: между бизнесом и культурным суверенитетом». Участники обсудят господдержку отрасли, взаимодействие бизнеса и культурного сообщества, а также способы совместить коммерческие задачи с развитием отечественного дизайна.

Отдельные лекции посвятят профессии интерьерного дизайнера и истории ар-деко. В частности, эксперты поговорят о французском художественном стекле Рене Лалика, Мариуса-Эрнеста Сабино и Пьера Давена и его связи с советским монументальным искусством.

Международная выставка «Русский Дом. Креативные регионы». Фото © Предоставлено Life.ru

В этом году на выставке также заработает Клуб девелоперов — площадка для общения застройщиков, архитекторов, дизайнеров и производителей. Ещё одной темой станет популяризация дизайна: представители профильных и lifestyle-медиа, телевидения и профессионального сообщества обсудят, как вывести разговор о нём за пределы узкой отраслевой аудитории.