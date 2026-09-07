Русский модерн и сказочные мотивы: В Сестрорецке открылась выставка в честь 150-летия Билибина

В Сестрорецке открылась выставка «Билибин. Наш визуальный код», приуроченная к 150-летию со дня рождения художника. Посетителям предлагают не просто посмотреть на наследие мастера, а разгадать, как ему удалось создать мир, ставший воплощением русской сказки для многих поколений, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

В Сестрорецке открылась выставка к 150-летию Билибина «Наш визуальный код». Видео © телеканал Санкт-Петербург

Иван Билибин черпал вдохновение в русской старине, а его герои словно сходили со страниц былин. Однако сам художник не пережил блокаду Ленинграда — 7 февраля 1942 года он скончался от истощения и воспаления лёгких в больнице при Академии Художеств. Его последняя работа — иллюстрация путешествия индийского богатыря по Руси. Рисуя фантастические пейзажи, мастер ждал, когда приготовится скудный обед.

«Наша попытка сварить крахмальный кисель из воротничков не увенчалась успехом. Японцы нас обманули… «Обман» заключался в том, что воротнички были сделаны из какого-то нового эластичного материала и крахмала не содержали», — вспоминал Билибин.

На выставке представлены ранние работы художника, в которых угадывается его родной Сестрорецк — дубы, ров и сосны, напоминающие парк Дубки. Там же показаны эскизы, вдохновлённые пейзажами Финского залива.

«Мы с вами живём с ощущением и с визуальной картинкой знаменитых сказок Александра Сергеевича Пушкина, но мы не совсем отдаём отчёт, что визуальный мир, созданный у нас с вами в голове, принадлежит Ивану Яковлевичу Билибину», — отметила директор историко-культурного музейного комплекса в Разливе Наталья Коваленко.

Фирменный знак Билибина — чёрный контур, которым он отделял фигуры от фона. Его наследие вдохновило советских мультипликаторов 1950-х годов. В 1920 году он покинул Россию, но через 16 лет вернулся, а во время блокады отказался от эвакуации.

«Из осаждённой крепости не бегут, её защищают», — говорил художник.

Ранее Life.ru писал, что Василий Кандинский занял первое место среди русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Sotheby's и Christie's. Около 40 его произведений ушли за более чем $5 млн каждое, а общая сумма сделок достигла примерно $591 млн. Вторым стал Казимир Малевич с $252 млн, третьим — Марк Шагал, чьи 18 продаж принесли около $162,5 млн.