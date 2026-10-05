Мадьяр может снять вето по Украине ради закарпатских венгров

Венгрия готова снять часть препятствий для дальнейшего продвижения Украины по пути в Евросоюз. Премьер-министр страны Петер Мадьяр поручил дипломатам не мешать процедурным шагам по открытию ещё двух переговорных кластеров, сообщает Financial Times со ссылкой на двух чиновников.

Речь идёт о направлениях, связанных с внутренним рынком, а также конкурентоспособностью и инклюзивным ростом. Будапешт готов не препятствовать направлению Киеву соответствующих писем, а вопрос планируют обсудить на рабочем уровне уже на этой неделе.

При этом полная политическая поддержка Венгрии по-прежнему будет зависеть от выполнения Киевом условий по защите прав венгерского меньшинства в Закарпатье. 12 октября Верховная рада должна рассмотреть законопроект, расширяющий возможности обучения на языках национальных меньшинств.

Документ подготовили после консультаций с венгерской стороной. Будапешт ранее неоднократно увязывал дальнейшее продвижение Украины в ЕС с гарантиями языковых, культурных и образовательных прав закарпатских венгров.

Сам Мадьяр после прихода к власти выступал против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Венгерский премьер настаивал, что Киев должен проходить стандартную процедуру и выполнять те же требования, что и другие кандидаты.

Ранее Life.ru премьер Венгрии Петер Мадьяр отказался от нефтяного терминала, который планировали MOL и «Нафтогаз», чтобы не втягивать страну в противостояние с Россией через энергопроекты с Киевом. Поводом стал меморандум компаний о терминале у венгерско-украинской границы — Мадьяр заявил, что объекта не будет нигде.