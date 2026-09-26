Венгрия сказала «нет» Киеву: как Мадьяр виртуозно ушёл от конфликта с Россией

Венгерский премьер Петер Мадьяр отказался от строительства нефтяного терминала, который планировали создать совместно MOL и украинский «Нафтогаз». Как пишет «Взгляд», в Будапеште таким образом стремятся не допустить вовлечения страны в противостояние с Россией через энергетические инициативы с Киевом.

Причиной решения стал меморандум двух компаний о создании терминала для нефтепродуктов у венгерско-украинской границы. Мадьяр заявил, что этот объект не будет построен ни в приграничной зоне, ни в каком-либо другом месте.

Издание отмечает, что ситуация возникла на фоне затяжных разногласий между Венгрией и Украиной. В последние годы страны спорили прежде всего из-за положения венгерского языка в Закарпатье, хотя после прихода Мадьяра к власти ожидалось улучшение двусторонних отношений.

Ранее Life.ru писал, что Сибига и Мадьяр публично поспорили из-за «Карпатской восьмёрки» и отказа Венгрии участвовать в инициативе. Поводом для нового конфликта стал не только региональный формат сотрудничества, но и решение Будапешта не присоединяться к проекту, в который Венгрию включили без предварительного согласия. Украинский министр заявил, что удивлён позицией венгерского премьера и сравнил её с политикой Виктора Орбана. Мадьяр поставил его на место.