Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября, 13:57

Венгрия сказала «нет» Киеву: как Мадьяр виртуозно ушёл от конфликта с Россией

Венгрия завернула проект с Украиной и избежала втягивания в конфликт с Россией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венгерский премьер Петер Мадьяр отказался от строительства нефтяного терминала, который планировали создать совместно MOL и украинский «Нафтогаз». Как пишет «Взгляд», в Будапеште таким образом стремятся не допустить вовлечения страны в противостояние с Россией через энергетические инициативы с Киевом.

Причиной решения стал меморандум двух компаний о создании терминала для нефтепродуктов у венгерско-украинской границы. Мадьяр заявил, что этот объект не будет построен ни в приграничной зоне, ни в каком-либо другом месте.

Издание отмечает, что ситуация возникла на фоне затяжных разногласий между Венгрией и Украиной. В последние годы страны спорили прежде всего из-за положения венгерского языка в Закарпатье, хотя после прихода Мадьяра к власти ожидалось улучшение двусторонних отношений.

Брюсселю придётся заплатить: Венгрия готовит «счёт» ЕС за запрет российских энергоносителей
Брюсселю придётся заплатить: Венгрия готовит «счёт» ЕС за запрет российских энергоносителей

Ранее Life.ru писал, что Сибига и Мадьяр публично поспорили из-за «Карпатской восьмёрки» и отказа Венгрии участвовать в инициативе. Поводом для нового конфликта стал не только региональный формат сотрудничества, но и решение Будапешта не присоединяться к проекту, в который Венгрию включили без предварительного согласия. Украинский министр заявил, что удивлён позицией венгерского премьера и сравнил её с политикой Виктора Орбана. Мадьяр поставил его на место.

Главные решения зарубежных лидеров и международные инициативы — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Венгрия
  • Петер Мадьяр
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar