Мадьяр призвал США на год продлить исключение из санкций по российской нефти

Венгрия рассчитывает как минимум ещё на год сохранить исключение из американских санкций, позволяющее закупать российскую нефть. Премьер-министр Петер Мадьяр назвал такой шаг логичным на фоне договорённостей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива. Об этом он рассказал изданию «444», возвращаясь с саммита ЕС.

По словам Мадьяра, действующее освобождение рассчитано до ноября. О намерении венгерского правительства добиться его продления ранее сообщала и глава МИД Анита Орбан.

«Если американский президент заключил соглашение об экспорте дизельного топлива, было бы логично предоставить Венгрии это исключение как минимум ещё на год», — сказал премьер.

Мадьяр признал право президента США заключать подобные соглашения, но заметил, что для Украины российско-американская договорённость не стала хорошей новостью. При этом он связал её значение для Будапешта прежде всего с перспективами сохранения нефтяного исключения.

По словам венгерского премьера, на саммите Евросоюза дизельная сделка занимала второстепенное место. Лидеры затрагивали её в контексте стремительного роста цен на энергоносители.

Ранее Life.ru рассказывал об оценке дизельной сделки Дмитрием Песковым. Представитель Кремля выразил мнение, что дополнительные поставки российского топлива положительно повлияют на рынок, хотя полностью стабилизировать ситуацию не смогут.