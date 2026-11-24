Венгрия не станет препятствовать направлению Украине писем, необходимых для продолжения переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Речь идёт о двух последних неоткрытых кластерах — по вопросам экологии, энергетики, сельского хозяйства и региональной политики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.

«Венгрия вместе с остальными 26 странами-членами ЕС согласилась на направление Украине писем, касающихся ещё не открытых четвёртого и пятого кластеров. Если мы увидим, что ответы украинской стороны, будь то по вопросам сельского хозяйства или другим направлениям, являются удовлетворительными, то можно двигаться дальше», — сказал венгерский премьер.

Речь идёт о кластерах «Зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность», а также «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости». Первый охватывает транспорт, энергетику, защиту окружающей среды и климатическую политику. Второй включает сельское хозяйство, рыболовство, региональное развитие и бюджетные вопросы.

Недавно глава венгерского МИД Анита Орбан заявила, что Будапешт не считает реальным вступление Украины в Евросоюз до 2030 года и выступает против ускоренного приёма новых стран. Она пояснила, что Венгрия выступает за единые правила приёма новых членов ЕС