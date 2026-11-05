Венгрия не считает реальным вступление Украины в Евросоюз до 2030 года и выступает против ускоренного приёма новых стран. Об этом глава венгерского МИД Анита Орбан заявила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом.

«Вы спрашиваете о конкретной дате и считаем ли мы это реалистичным. Мы не считаем, что это реалистично», — заявила Орбан.

Она пояснила, что Будапешт выступает за единые правила приёма новых членов ЕС. По мнению Венгрии, каждая страна должна выполнить все необходимые требования и пройти те же этапы, что и остальные государства, которые уже вступили в Евросоюз. Ускорять этот процесс для отдельных кандидатов венгерские власти не собираются.

«Мы не поддерживаем ускоренное вступление. <...> У нас много стран-кандидатов, которые находятся в этом статусе более десяти лет», — добавила Орбан.

Ранее на Западе сообщили о попытках Киева ускорить переговоры с Евросоюзом. Украинские власти опасаются, что выборы в европейских странах в 2027 году осложнят дальнейшее продвижение страны к членству в ЕС. Поэтому Киев рассчитывает уже 15 декабря получить согласие на открытие оставшихся переговорных кластеров. При этом Еврокомиссия пока не называет сроки вступления Украины в Евросоюз. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что конкретной даты на данный момент нет.