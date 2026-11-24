Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр выступил против обязательного участия Венгрии в финансировании Украины через бюджет Евросоюза. Речь идёт о европейских планах предоставить Киеву кредит на €45 млрд в 2027 году.

На встрече лидеров Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с канцлером Австрии в Братиславе 24 ноября премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не согласится включать расходы на Украину в семилетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. По словам Петера Мадьяра, европейские партнёры не должны навязывать его стране финансовые обязательства в рамках и без того напряжённого бюджета. При этом он подчеркнул, что Венгрия продолжит оказывать Киеву помощь, как делала это раньше.

«Мы делали это раньше и будем делать в будущем», — заявил глава правительства. Он также выступил против использования украинского финансирования в качестве угрозы или условия для стран Евросоюза.

Мадьяр раскритиковал предложенный председателем Европейского совета Антониу Коштой проект семилетнего бюджета и заявил, что не считает его подходящей основой для переговоров. Венгерский премьер сообщил, что направил Коште письмо с изложением своих возражений, а предстоящую встречу европейских лидеров в Брюсселе назвал бессмысленной при нынешних разногласиях.

Ранее Петер Мадьяр на встрече с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским на военном кладбище в Ужгороде заявил, что Венгрия направит ещё 2,7 миллиона евро на поддержку этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Средства предусмотрены в государственном бюджете. Премьер также отметил, что Будапешт создаст Фонд социального развития имени Илоны Зриньи, чтобы оказывать дальнейшую поддержку.