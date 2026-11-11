Российский газ больше нельзя считать выгодным для Венгрии, поэтому Будапешт намерен расширять круг поставщиков и искать более привлекательные предложения. С таким заявлением выступил премьер-министр Петер Мадьяр в эфире телеканала ATV.

Глава правительства поставил под сомнение заявления прежнего главы кабмина Виктора Орбана о преимуществах энергетического сотрудничества с Москвой.

«Несмотря на утверждения прошлого правительства Виктора Орбана, газ, поступающий из России, на самом деле вовсе не дешёвый», — подчеркнул политик.

Мадьяр объяснил, что стоимость российского топлива определяется рыночными механизмами, а не особыми льготными условиями. При расчёте цены учитываются котировки нидерландского газового хаба TTF, который служит основным ориентиром для европейского энергетического рынка.

Дополнительную финансовую нагрузку создаёт транспортировка сырья. По словам премьера, именно расходы на транзит заметно влияют на конечную стоимость закупок. Расширение географии импорта позволит Венгрии снизить зависимость от отдельных маршрутов и получить больше возможностей для переговоров о тарифах.

Власти совместно с энергетической компанией MVM рассчитывают сформировать систему поставок, которая обеспечит страну необходимыми объёмами топлива по доступным ценам. Для этого Будапешт намерен активизировать консультации с европейскими партнёрами.

Ранее Life.ru сообщал о планах Венгрии договориться с Румынией о закупках газа с черноморского месторождения Neptun Deep. Добычу там планируют запустить в 2027 году, а будущие поставки могут частично заменить российский импорт.