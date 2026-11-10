Высокая стоимость газа и нефти становится серьёзной проблемой для жителей Европы и угрожает конкурентоспособности европейских компаний. Во многих странах энергетические расходы выросли настолько, что люди испытывают разочарование и даже отчаяние. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Ставки очень высоки, и чувствуется разочарование, зачастую даже отчаяние, которое испытывают люди по всей Европе. Это вполне объяснимо: во многих странах цены на энергоносители значительно выросли, и нам, безусловно, необходимо заняться решением этой проблемы», — сказал глава венгерского правительства.

По мнению Мадьяра, Евросоюзу недостаточно обсуждать способы поддержки промышленности, не решая проблему дорогой энергии. Высокие затраты на электричество и топливо напрямую отражаются на себестоимости продукции, осложняя положение европейских предприятий на международных рынках.

«Можно долго рассуждать о том, как повысить конкурентоспособность, но без принятия конкретных мер в связи с резким ростом цен на энергоносители, а также в сферах энергетической безопасности и диверсификации поставок обсуждать конкурентоспособность европейских компаний будет крайне сложно», — подчеркнул премьер.

Отдельной темой переговоров стала энергетическая безопасность Венгрии. Будапешт заинтересован в расширении числа поставщиков нефти и газа, чтобы снизить зависимость от отдельных маршрутов и получить более выгодные условия закупок. Германия уже предложила венгерской стороне возможные варианты сотрудничества, однако окончательных договорённостей по ценам пока нет.

Мерц, в свою очередь, подтвердил готовность Берлина помочь Венгрии диверсифицировать энергоснабжение. По словам канцлера, Германия может поделиться опытом создания терминалов для приёма сжиженного природного газа, чтобы содействовать сокращению зависимости Будапешта от российских энергоресурсов.

При этом Мадьяр подчеркнул, что для Венгрии принципиально важно не просто найти альтернативных поставщиков, а обеспечить доступ к топливу по конкурентоспособным ценам. Без этого, по его оценке, венгерский бизнес продолжит нести чрезмерные расходы на энергию.