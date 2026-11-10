Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что был шокирован содержанием личного разговора с главой украинского правительства Сергеем Корецким. Беседа состоялась во Львове и касалась военного конфликта. Об этом словацкий политик рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Братиславе, которую транслировал телеканал TA3.

«Несколько дней назад у нас были переговоры с украинским правительством… У меня был частный разговор с украинским премьером и я был шокирован этим разговором. Я был шокирован тем, что касается войны», — заявил Фицо. При этом словацкий премьер не раскрыл, что именно сообщил ему украинский коллега.