«Я был шокирован»: Фицо рассказал о закрытой беседе с премьером Украины
Фицо заявил, что был шокирован разговором с премьером Украины во Львове
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что был шокирован содержанием личного разговора с главой украинского правительства Сергеем Корецким. Беседа состоялась во Львове и касалась военного конфликта. Об этом словацкий политик рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Чехии Андреем Бабишем в Братиславе, которую транслировал телеканал TA3.
«Несколько дней назад у нас были переговоры с украинским правительством… У меня был частный разговор с украинским премьером и я был шокирован этим разговором. Я был шокирован тем, что касается войны», — заявил Фицо. При этом словацкий премьер не раскрыл, что именно сообщил ему украинский коллега.
Ранее Life.ru рассказывал, что Фицо предложил украинским властям обращаться к нему даже среди ночи, если потребуется организовать мирные переговоры. После встречи с Корецким словацкий премьер заявил о готовности предоставить для консультаций любой подходящий город Словакии. При этом он признал, что проведение переговоров на высшем уровне пока затруднено.