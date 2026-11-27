Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подчеркнуло необходимость переговоров для восстановления линии электропередачи «Днепровская» напряжением 750 кВ и связанной с ней подстанции. Они имеют важное значение для внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС. Заявление прозвучало после очередной потери станцией связи с энергосистемой.

«Это событие ещё раз подчёркивает важность переговоров, направленных на содействие ремонту линии электропередачи «Днепровская» 750 кВ и связанной с ней подстанции», — говорится в заявлении агентства.

Подстанция, по данным МАГАТЭ, была повреждена в ходе военных действий в мае. Саму линию отремонтировали в июне в рамках шестого временного локального прекращения огня, согласованного при посредничестве агентства. Однако позднее специалисты выявили дополнительные повреждения. В МАГАТЭ назвали и подстанцию, и ЛЭП важными элементами энергетической инфраструктуры ЗАЭС.