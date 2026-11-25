Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) утром 25 ноября полностью лишилась внешнего электроснабжения и перешла на аварийные дизель-генераторы. Единственная оставшаяся линия питания «Ферросплавная-1» отключилась в 05:28 по местному времени. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По данным агентства, это уже 28-й случай полной потери внешнего электроснабжения Запорожской АЭС с начала конфликта. Сейчас аварийные генераторы обеспечивают электроэнергией системы, необходимые для ядерной безопасности и безопасного функционирования станции.

ЗАЭС зависит от внешнего питания для поддержания работы систем безопасности. В частности, электричество необходимо для охлаждения ядерного топлива. После отключения последней действующей линии станция вынуждена полагаться на резервные источники энергии.

Причины нынешнего отключения и сроки восстановления внешнего электроснабжения в сообщении МАГАТЭ не уточняются.

«В июне Запорожская АЭС уже более двух суток оставалась без внешнего электроснабжения, а её внутренние потребности обеспечивали дизель-генераторы».