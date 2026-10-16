МАГАТЭ согласилось обеспечить безопасность колонны с дизелем для ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно согласился содействовать обеспечению безопасности колонны с дизельным топливом для Запорожской атомной электростанции. Доставку планируют организовать в конце октября или начале ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.

«У нас есть предварительное согласие обеспечить максимальное сопровождение со стороны МАГАТЭ вот этой движущейся колонны, пока мы до конца точно не понимаем время. С точки зрения минимизации риска и безопасности. Это будет или конец октября, или начало ноября, но это дело ближайших недель», — заявил Лихачёв журналистам.

Руководитель госкорпорации уточнил, что точная дата отправки топлива пока не определена. При выборе сроков специалисты намерены учитывать необходимость минимизировать риски и обеспечить безопасность транспортировки. Сопровождение со стороны международного агентства должно стать частью этих мер.