МАГАТЭ согласилось обеспечить безопасность колонны с дизелем для ЗАЭС
Обложка © Telegram/ ЗАЭС. Официально
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предварительно согласился содействовать обеспечению безопасности колонны с дизельным топливом для Запорожской атомной электростанции. Доставку планируют организовать в конце октября или начале ноября, сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв.
«У нас есть предварительное согласие обеспечить максимальное сопровождение со стороны МАГАТЭ вот этой движущейся колонны, пока мы до конца точно не понимаем время. С точки зрения минимизации риска и безопасности. Это будет или конец октября, или начало ноября, но это дело ближайших недель», — заявил Лихачёв журналистам.
Руководитель госкорпорации уточнил, что точная дата отправки топлива пока не определена. При выборе сроков специалисты намерены учитывать необходимость минимизировать риски и обеспечить безопасность транспортировки. Сопровождение со стороны международного агентства должно стать частью этих мер.
Сам Гросси призывал увеличить запасы дизельного топлива на Запорожской АЭС до наступления зимы. По его оценке, объёмы горючего на станции в последние месяцы сокращаются. Глава МАГАТЭ утверждал, что поставки дизеля не осуществлялись с марта. Топливо необходимо для работы резервных дизель-генераторов, которые обеспечивают питание важных систем безопасности станции при отключении внешнего электроснабжения.
Напомним, 10 октября на Запорожской АЭС поддержали обеспокоенность Гросси из-за нехватки дизельного топлива для аварийных генераторов. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула важность достаточных запасов горючего для резервного энергоснабжения. А 11 октября Лихачёв заявил о необходимости срочного ремонта электротехнического оборудования Запорожской ТЭС, обеспечивающего передачу электроэнергии на ЗАЭС.