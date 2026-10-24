Магазины Брюсселя закрыли витрины щитами в ожидании новых погромов

В центре Брюсселя магазины массово закрывают витрины деревянными щитами, опасаясь новой волны погромов и мародёрства во время протестов 24 октября. Как передаёт корреспондент ТАСС, некоторые крупные торговые точки, включая центральный магазин Apple и ювелирные салоны, решили вовсе приостановить работу.

Особенно заметны приготовления в кварталах дорогих бутиков — на авеню Луиз, бульваре Ватерлоо, улице Рю Нёв и в районе Саблон. По наблюдениям корреспондента агентства, более половины витрин здесь закрыты древесно-стружечными плитами.

Владельцы магазинов не скрывают опасений после беспорядков, которые произошли в бельгийской столице неделей ранее. Тогда протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, повреждением имущества и разграблением торговых точек.

«Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются», — рассказал ТАСС владелец магазина электроники Антуан.

По словам предпринимателя, установка защитных панелей на небольшой магазин с двумя витринами и входной дверью обходится в 1,5–2 тысячи евро. Щиты закрепляют шурупами на несущих конструкциях, однако даже такая защита не гарантирует сохранность товара при целенаправленном нападении.

В бельгийских социальных сетях на протяжении недели распространялись призывы вновь выйти на улицы 24 октября под лозунгами социальной справедливости. Предыдущие демонстрации, начавшиеся на фоне недовольства расходами на образование и социально-экономической политикой властей, сопровождались беспорядками.

Некоторые торговцы обсуждают возможность защиты своих магазинов с помощью оружия. Однако бельгийское законодательство допускает необходимую оборону от угрозы жизни и здоровью, а не применение оружия исключительно ради сохранения имущества.