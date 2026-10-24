Магазины Брюсселя закрыли витрины щитами в ожидании новых погромов
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В центре Брюсселя магазины массово закрывают витрины деревянными щитами, опасаясь новой волны погромов и мародёрства во время протестов 24 октября. Как передаёт корреспондент ТАСС, некоторые крупные торговые точки, включая центральный магазин Apple и ювелирные салоны, решили вовсе приостановить работу.
Особенно заметны приготовления в кварталах дорогих бутиков — на авеню Луиз, бульваре Ватерлоо, улице Рю Нёв и в районе Саблон. По наблюдениям корреспондента агентства, более половины витрин здесь закрыты древесно-стружечными плитами.
Владельцы магазинов не скрывают опасений после беспорядков, которые произошли в бельгийской столице неделей ранее. Тогда протестные акции сопровождались столкновениями с полицией, повреждением имущества и разграблением торговых точек.
«Мы, конечно, надеемся, что полиция в этот раз сможет пресечь беспорядки. Но есть печальный опыт. Надежды не всегда оправдываются», — рассказал ТАСС владелец магазина электроники Антуан.
По словам предпринимателя, установка защитных панелей на небольшой магазин с двумя витринами и входной дверью обходится в 1,5–2 тысячи евро. Щиты закрепляют шурупами на несущих конструкциях, однако даже такая защита не гарантирует сохранность товара при целенаправленном нападении.
В бельгийских социальных сетях на протяжении недели распространялись призывы вновь выйти на улицы 24 октября под лозунгами социальной справедливости. Предыдущие демонстрации, начавшиеся на фоне недовольства расходами на образование и социально-экономической политикой властей, сопровождались беспорядками.
Некоторые торговцы обсуждают возможность защиты своих магазинов с помощью оружия. Однако бельгийское законодательство допускает необходимую оборону от угрозы жизни и здоровью, а не применение оружия исключительно ради сохранения имущества.
Ранее СМИ предупреждали о возможной новой волне массовых протестов в Евросоюзе осенью и зимой. Среди основных причин нарастающего недовольства издание называло подорожание топлива, рост стоимости жизни и разочарование молодёжи в действиях властей. Протестная активность уже затронула Францию, Италию, Бельгию и Португалию, где участники демонстраций требуют решения социально-экономических проблем. Дополнительным фактором напряжённости может стать череда парламентских и президентских выборов, запланированных в европейских странах на ближайшие девять месяцев.