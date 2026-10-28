Магнит против осколков: Уральские умельцы придумали способ помогать раненым бойцам СВО

В Снежинске Челябинской области доработали специальный магнитный инструмент, который помогает военным медикам извлекать металлические осколки из ран бойцов СВО. Новую партию таких приспособлений Народный фронт передаст эвакуационной группе. Об этом Life.ru эксклюзивно рассказали представители общественного движения.

Инженер Елена Ерохина рассказала о создании медицинского магнита. Видео © Предоставлено Life.ru

Разработкой занимается инженер, руководитель благотворительного фонда «Умельцы-фронту Снежинск» Елена Ерохина. Вместе со специалистами научного института она усовершенствовала уже применяемый в медицине магнитный извлекатель, приспособив его к условиям работы военных медиков.

Главная особенность инструмента — герметично заваренный корпус из медицинской нержавеющей стали. Он выдерживает нагрев до 180 градусов и обработку химическими средствами, что позволяет проводить необходимую дезинфекцию и стерилизацию.

Такие приспособления предназначены для извлечения металлических фрагментов, обладающих магнитными свойствами. Это особенно важно при осколочных ранениях, когда врачу приходится работать с небольшими инородными телами в тканях пострадавшего.

Как уточнили в Народном фронте, модернизированный инструмент уже прошёл проверки. Сейчас разработчики занимаются его патентованием. Очередные комплекты планируется передать специалистам эвакуационной группы, которые оказывают помощь раненым военнослужащим.