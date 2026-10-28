Махачкала может стать 17-м городом-миллионником России

Махачкала может официально войти в число российских городов-миллионников. По документам в столице Дагестана проживают около 770 тысяч человек, однако фактическая численность населения, по оценке региональных властей, уже превышает 1,1 миллиона. Об этом сообщил глава республики Фёдор Щукин по итогам встречи с мэром города Джамбулатом Салавовым.

Разница между официальными и предполагаемыми реальными показателями составляет более 330 тысяч человек. Сейчас специалисты Дагестанстата уточняют численность населения, после чего региональные власти намерены поднять вопрос о признании Махачкалы городом-миллионником.

«По её завершении будет инициирован вопрос о присвоении Махачкале статуса города-миллионника», — написал Щукин, говоря о работе статистического ведомства.

По мнению руководителя республики, новый статус позволит дагестанской столице претендовать на дополнительные федеральные программы и финансирование. Кроме того, власти рассчитывают повысить инвестиционную привлекательность города и укрепить его позиции в международном транспортном коридоре «Север — Юг».

Щукин поручил мэрии подготовить дорожную карту и совместно с правительством Дагестана в сжатые сроки проработать необходимые шаги.

Сейчас в России насчитывается 16 городов с населением более миллиона человек. Если данные о фактическом населении Махачкалы подтвердятся и будут отражены в официальной статистике, столица Дагестана сможет стать 17-м городом-миллионником страны и первым на Северном Кавказе.

Ранее Life.ru рассказывал о восстановлении инфраструктуры Дагестана после паводков. В августе Фёдор Щукин сообщил о практически завершённом восстановлении социальных объектов и жилья, пострадавших от стихии. При этом регион продолжал готовить новые инфраструктурные проекты, направленные на развитие городов и повышение качества жизни жителей республики.