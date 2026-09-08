Махонин: Дрон ударил по жилому дому в Прикамье, не достигнув промышленных целей
Дмитрий Махонин на месте ЧП. Обложка © МАХ/Дмитрий Махонин
Дрон, атаковавший промышленные предприятия Прикамья, перенаправили на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Противник целился в наши промышленные предприятия. Но, не достигнув цели, перенаправил дрон в жилой дом. Ударил по мирным жителям», — написал Махонин в МАХ.
Губернатор заявил, что российские вооружённые силы не оставят произошедшее без ответа. Другие подробности атаки и информация о последствиях в его сообщении не уточняются.
Утром 7 сентября Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников. Ранее Life.ru писал, что над регионом сбили 27 БПЛА. При атаке был повреждён многоквартирный дом, один человек погиб, ещё четверо пострадали. В регионе также вводили режим беспилотной опасности и временно ограничивали работу аэропорта Большое Савино.
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