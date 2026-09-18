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Опубликовано 18 сентября, 13:44

Макака исчезла из квартиры в Петербурге перед приездом Росприроднадзора

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Blueton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Blueton

В Приморском районе Санкт-Петербурга ищут макаку-резуса, которую незаконно содержали в квартире одного из жилых комплексов. К моменту приезда специалистов животное уже исчезло, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы. Она сообщила, что в одной из квартир ненадлежащим образом содержат дикое животное. Во время выезда специалисты установили, что макаку уже забрали из квартиры и увезли в неизвестном направлении. Кто именно переместил животное и где оно сейчас находится, выясняется.

Росприроднадзор обратился в правоохранительные органы, чтобы установить владельца макаки. Этот вид входит в перечень животных, запрещённых к содержанию физическими лицами. В ведомстве напомнили, что в такой список также входят тигры, львы, леопарды, пумы, рыси и ряд других диких животных.

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Александра Мышляева
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