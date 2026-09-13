Макаревич* решил поучить всех истории, но перепутал и президента США, и освободителей Аушвица

Музыкант Андрей Макаревич* допустил сразу две исторические ошибки в публикации о Второй мировой войне. Артист приписал американским военным освобождение Аушвица и сослался на президента США Гарри Трумэна.

«Кажется, президент Труман, узнав, что американские войска вошли в Аушвиц, сказал: «Фотографируйте и документируйте все. Обязательно через 50 лет найдётся человек, который скажет, что этого не было». Как в воду глядел, да?» — написал Макаревич*.

На публикацию исполнителя обратили внимание пользователи соцсетей, которые указали на допущенные им неточности. Первую ошибку музыкант совершил, рассказывая об освобождении нацистского лагеря Аушвиц. В январе 1945 года его узников освободили военнослужащие 60-й армии 1-го Украинского фронта, а не американские подразделения.

Не сошлась с историческими датами и версия Макаревича* о том, кому принадлежала процитированная им фраза. В момент освобождения лагеря президентом США был Франклин Рузвельт. Трумэн занял пост главы американского государства только в апреле 1945 года — после смерти Рузвельта.

Ранее стало известно, что у музыканта Андрея Макаревича* и его супруги Эйнат Кляйн может родиться ребёнок. Для 72-летнего артиста это станет пятым ребёнком.

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