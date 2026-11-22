Андрей Макаревич* пояснил, что его недавние жалобы касались исключительно соседского петуха, который мешает ему спать по ночам, а не жизни в Израиле в целом. Лидер группы «Машина времени» удивился бурной реакции СМИ, представивших его слова как признание в невыносимых условиях жизни за границей.

По словам артиста, обычная бытовая жалоба неожиданно вызвала широкий общественный резонанс. Макаревич* получил тысячи сообщений от подписчиков, в том числе с необычными советами по борьбе с ночным шумом. Например, один из пользователей предложил повесить на забор клетку с хорьком.

Музыкант также с иронией прокомментировал публикации о том, что он якобы назвал жизнь в Израиле пыткой. Исполнитель подчеркнул, что речь шла лишь о птице, которая начинает кукарекать около трёх часов ночи и не даёт ему выспаться.

После этого Макаревич* рассказал о неожиданном продолжении истории. Накануне он поздно вернулся домой и лёг спать, а в три часа ночи по привычке проснулся. Однако на этот раз петух молчал. Артист признался, что не мог заснуть и начал представлять самые разные причины внезапной тишины. Он даже предположил, что кто-то из поклонников мог решить проблему без его ведома. Однако в 5:47 утра птица вновь напомнила о себе. Вместо раздражения певец неожиданно испытал облегчение.

«Здравствуй, Петя. Я обрадовался ему как родному», — написал Макаревич*.

По его словам, петух прокукарекал семь раз и снова затих. Музыкант иронично заключил, что после этого всё в мире вернулось на свои места, хотя он уже почти поверил в возможность спокойно спать по ночам.

Ранее Life.ru рассказывал о бытовых трудностях, с которыми Макаревич* столкнулся после переезда в Израиль. Музыкант жаловался на работу местных служб и почты. В частности, он утверждал, что несколько месяцев ждал посылку с личными вещами из России, заплатил крупную пошлину, однако отправление так и не получил.