Макаров: Все социальные обязательства государства будут выполнены

Все социальные обязательства государства должны быть выполнены независимо от цен на нефть и новых санкций. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе теледебатов на Первом канале.

По словам депутата, соответствующие задачи заложены в Народную программу «Единой России». Помимо поддержки граждан, среди приоритетов он назвал обеспечение армии всем необходимым, помощь семьям участников СВО, а также укрепление экономического и технологического суверенитета страны.

«Помогать людям — значит все социальные обязательства государства будут выполнены, какая бы ни была цена на нефть, какие бы новые санкции в отношении нашей страны ни придумали. Обеспечить Победу — это значит, что армия должна иметь всё необходимое. А те, кто сегодня защищают нас на передовой, должны быть уверены — их близкие, родители, жёны, дети ни на одно мгновение не почувствуют себя покинутыми, забытыми», — сказал Макаров.

Ранее Life.ru рассказывал об утверждении новой Народной программы «Единой России» до 2031 года. Документ приняли на втором этапе партийного съезда перед выборами в Госдуму девятого созыва. Программу сформировали на основе предложений граждан и итогов региональных форумов, где обсуждались результаты предыдущей пятилетней программы и новые задачи партии.