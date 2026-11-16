Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид повторил рекорд Уэйна Гретцки по скорости достижения 40 результативных передач в одном регулярном чемпионате НХЛ. Капитану «нефтяников» для этого понадобились всего 22 матча.

Историческое достижение покорилось Макдэвиду в гостевой встрече с «Филадельфией Флайерз», завершившейся победой «Эдмонтона» со счётом 5:2. Форвард дважды ассистировал партнёрам и довёл число голевых передач в нынешнем сезоне до 41.

Ранее достичь отметки в 40 результативных передач за 22 встречи удавалось только Гретцки. Канадец установил рекорд в сезоне-1984/85, выступая за тот же «Эдмонтон».

Кроме того, Макдэвид забросил шайбу в ворота «Филадельфии» и довёл личную результативность до 53 очков (12 голов и 41 передача) в 22 матчах чемпионата.

Канадец набирал очки во всех 22 встречах нынешнего сезона. Абсолютный рекорд НХЛ принадлежит Гретцки, который в чемпионате-1983/84 не уходил со льда без результативных действий на протяжении 51 игры подряд.

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Овечкин повторил клубный рекорд «Вашингтона» по числу результативных передач в НХЛ. Российский форвард сделал 762-й голевой пас в матче с «Оттавой Сенаторз», сравнявшись с Никласом Бэкстрёмом. Овечкин ассистировал Коулу Хатсону, забросившему победную шайбу в овертайме.