«Нью-Джерси Девилз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева трижды выходили вперёд в первом периоде, однако после перерыва гости перехватили инициативу. Александр Овечкин вновь не смог отличиться заброшенной шайбой.

В стартовой двадцатиминутке команды забросили пять голов. Пьер-Люк Дюбуа открыл счёт на 6-й минуте, но Ленни Хямеенахо вскоре восстановил равновесие. Затем Райан Леонард вновь вывел «Вашингтон» вперёд, а Коннор Браун сравнял результат. За 1 минуту 20 секунд до конца периода Антони Бовилье забросил третью шайбу хозяев. Во втором периоде «Нью-Джерси» отыграл отставание благодаря голу Йеспера Боквиста. На 17-й минуте Тимо Майер реализовал большинство и впервые в матче вывел гостей вперёд.

В начале заключительного периода Нико Хишир увеличил преимущество «Девилз», забросив шайбу в меньшинстве. Уже через 26 секунд Илья Протас сократил разницу до минимума, реализовав большинство «Вашингтона». Однако спустя менее двух минут Эван Родригес вновь увеличил отрыв гостей, а на 17-й минуте оформил дубль, поразив пустые ворота.

По итогам встречи «Вашингтон» превзошёл соперника по броскам в створ — 47 против 33, но уступил по реализации большинства: 25% против 50%. Команды также набрали по восемь штрафных минут.

Тем временем «Каролина Харрикейнз» разгромила «Сиэтл Кракен» во втором матче серии в Хельсинки. Встреча завершилась со счётом 5:1, а российский нападающий Андрей Свечников забросил две шайбы. Свечников, выступающий под 37-м номером, стал одним из двух авторов дублей в составе победителей. Второй сделал Янковски. Элерс завершил встречу с тремя результативными передачами. «Каролина» реализовала три из пяти попыток большинства.