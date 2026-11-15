«Каролина Харрикейнз» разгромила «Сиэтл Кракен» во втором матче серии в Хельсинки. Встреча завершилась со счётом 5:1, а российский нападающий Андрей Свечников забросил две шайбы и помог своей команде завершить финский этап с двумя победами.

Первый гол встречи зрители увидели на 12-й минуте стартового периода. Джексон Блейк воспользовался передачей Себастьяна Ахо и открыл счёт при игре в большинстве. Незадолго до перерыва Марк Янковски удвоил преимущество гостей после паса финского нападающего Еспери Котканиеми.

Во втором периоде Свечников дважды поразил ворота соперника. Оба раза россиянин забивал в большинстве с передачи партнёров. Сначала ему ассистировал Николай Элерс, затем — Шейн Гостисбеер. Между этими голами «Сиэтл» сумел ответить шайбой Мэтти Беньерса, но переломить ход встречи не смог.

Вратаря «Кракена» Джоуи Даккорда после четвёртого пропущенного гола заменили на Филиппа Грубауэра. В заключительной двадцатиминутке Янковски оформил дубль и установил окончательный результат. Пётр Кочетков отразил 13 бросков.

Свечников, выступающий под 37-м номером, стал одним из двух авторов дублей в составе победителей. Второй сделал Янковски. Элерс завершил встречу с тремя результативными передачами. «Каролина» реализовала три из пяти попыток большинства, а хоккеисты «Сиэтла» нанесли всего 14 бросков в створ. В первом матче финской серии, состоявшемся 12 ноября, «Харрикейнз» также оказались сильнее — 4:1. Тогда дважды отличился Ахо, для которого игры в Хельсинки стали возвращением на родину.

Победа позволила «Каролине» продлить серию успешных выступлений до четырёх матчей. После 21 игры регулярного чемпионата на счету клуба 16 побед и 5 поражений (16-3-2). «Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и имеет в активе девять побед при девяти проигрышах (9-8-1).

Ранее «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал три голевые передачи, а Мэтт Болди оформил хет-трик. Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт отразил 21 бросок. Победа позволила «Миннесоте» продлить серию матчей с набранными очками до десяти. «Торонто» потерпел пятое домашнее поражение подряд.