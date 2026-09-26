Макдональд пошутил о реакции Пескова на слова Зеленского о визите в Москву

Журналист Брайан Макдональд прокомментировал реакцию Кремля на заявление главаря киевского руководства Владимира Зеленского о возможной поездке в Москву. Об этом он написал в X.

Поводом для публикации стал ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил, что не слышал об отказе Зеленского от визита. Макдональд свёл ситуацию к тому, что приглашение российской стороны остаётся в силе.

«По-видимому, приглашение по-прежнему в силе, но вопрос о конкретном способе передвижения, возможно, потребует дополнительного обсуждения», — утверждает Макдональд.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского приехать в Москву для личных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома поддержал Москву в качестве возможной площадки для встречи. Кремль неоднократно заявлял, что готов принять Зеленского. Сам экс-комик уже не раз отвергал поездку в Россию.