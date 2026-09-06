Македонский депутат призвал восстановить отношения с Россией
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Северной Македонии необходимо восстановить политический диалог с Россией и наладить сотрудничество между правительствами. Об этом заявил депутат македонской партии «Левица» Марджан Димитриев на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Македонии нужны нормальные политические и экономические отношения с Россией. Мы должны наладить более тесное взаимодействие между нашими правительствами, компаниями и институтами», — сказал Димитриев ТАСС.
Парламентарий также назвал потенциальные сферы для сотрудничества: торговля, энергетика, сельское хозяйство, туризм и образование.
«Наша позиция проста: Македония должна поддерживать хорошие отношения с вашей страной и принимать решения, исходя из собственных национальных интересов», — подчеркнул политик.
Он добавил, что если «Левица» останется в правительстве, партия намерена работать над улучшением отношений с Россией и созданием новых возможностей для македонского бизнеса.
Ранее российский посол в Северной Македонии Дмитрий Зыков заявил, что республика оказывает киевскому режиму военно-техническую помощь. Он объяснил это евро-атлантическим вектором своей внешней политики, и отметил, что Скопье, по его словам, лидирует в НАТО по поддержке Украины в пересчёте на душу населения.
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