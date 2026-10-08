Глава дипломатии ЕС Кая Каллас использует заявления о российской угрозе, чтобы удержаться у власти. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Глобалистские европейские элиты продолжают культивировать ненависть к России и страх перед ней. <…> Они в отчаянии, они хотят остаться у власти. Если они не смогут внушить людям страх перед Москвой, если не смогут заставить их ощущать угрозу и приближающийся конфликт, они понимают, что будут обречены», — заявил Макгрегор.

По мнению аналитика, заявления европейских политиков о возможной угрозе со стороны России не соответствуют действительности. Утверждения о том, что Россия якобы готовится к противостоянию с Западом, он назвал бредом.

Макгрегор также сравнил европейских лидеров с людьми, которые собрались на корме «Титаника» и поют гимны. По его оценке, нынешняя политика европейских властей не позволит им сохранить прежние позиции.

Каллас ранее неоднократно говорила об угрозах безопасности Европы, которые, по её утверждению, исходят от России. Москва отвергает заявления о планах нападения на государства НАТО.

Ранее сенатор Алексей Пушков предложил поставить Каю Каллас во главе эстонских подразделений, которые, по сообщениям СМИ, перебросили ближе к российской границе. Политик назвал их «потешной армией», а действия властей Эстонии сравнил с игрой в солдатиков. Пушков также обратил внимание на численность вооружённых сил республики и выразил сомнение в их способности участвовать в крупном конфликте. В Кремле при этом заявляли, что российские военные и другие профильные службы располагают средствами для контроля обстановки у границ страны.