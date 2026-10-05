Эстонии очень захотелось поиграть в «солдатиков», перебросив свои «элитные» военные подразделения к границам с Россией. Во главе таких отрядов лучше поставить известную русофобку и главу Евродипломатии Каю Каллас. Об этом сказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, комментируя решение Таллина «обороняться» от Москвы.

«Власти Эстонии, поражённые русофобией, впали в детство и начали играть в солдатиков: Таллин перебросил «элитные части» к границе с Россией. Раз уж на то пошло, то в их главе надо поставить Каю Каллас. Идеальный полководец для потешной армии», — сказано в сообщении сенатора в телеграм-канале.





Сейчас Армия Эстонии составляет 12 тысяч человек, напомнил Пушков. По его мнению, этой численности недостаточно для войны, но вполне хватит «для самоубийства».