Пушков посоветовал Каллас возглавить «потешные» войска Эстонии у границ России
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Эстонии очень захотелось поиграть в «солдатиков», перебросив свои «элитные» военные подразделения к границам с Россией. Во главе таких отрядов лучше поставить известную русофобку и главу Евродипломатии Каю Каллас. Об этом сказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков, комментируя решение Таллина «обороняться» от Москвы.
«Власти Эстонии, поражённые русофобией, впали в детство и начали играть в солдатиков: Таллин перебросил «элитные части» к границе с Россией. Раз уж на то пошло, то в их главе надо поставить Каю Каллас. Идеальный полководец для потешной армии», — сказано в сообщении сенатора в телеграм-канале.
Сейчас Армия Эстонии составляет 12 тысяч человек, напомнил Пушков. По его мнению, этой численности недостаточно для войны, но вполне хватит «для самоубийства».
Ранее Life.ru писал о переброске эстонских подразделений к российской границе. В Кремле заявили, что Минобороны и другие профильные службы располагают необходимыми возможностями для контроля обстановки у рубежей страны. А официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Financial Times и предложила британскому изданию завести для подобных материалов отдельную юмористическую рубрику.
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