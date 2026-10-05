«Рубрика с анекдотами»: Захарова колко оценила статью об элите ВС Эстонии у границ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Financial Times о переброске «‎элитных» эстонских подразделений ближе к российской границе. Дипломат предложила британскому изданию завести для подобных материалов отдельную юмористическую рубрику.

«В КП есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести FT для подобных новостей», — сказала Захарова в беседе с «РИА Новости».