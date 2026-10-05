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Опубликовано 5 октября, 13:20

«Рубрика с анекдотами»: Захарова колко оценила статью об элите ВС Эстонии у границ России

Захарова назвала анекдотом статью FT о переброске элиты ВС Эстонии к границе РФ

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Financial Times о переброске «‎элитных» эстонских подразделений ближе к российской границе. Дипломат предложила британскому изданию завести для подобных материалов отдельную юмористическую рубрику.

«В КП есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести FT для подобных новостей», — сказала Захарова в беседе с «РИА Новости».

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Ранее Life.ru писал о переброске эстонских подразделений к российской границе. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и другие профильные службы располагают необходимыми возможностями для контроля обстановки у рубежей страны.

Больше новостей о международных отношениях, безопасности и решениях зарубежных властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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