«Рубрика с анекдотами»: Захарова колко оценила статью об элите ВС Эстонии у границ России
Захарова назвала анекдотом статью FT о переброске элиты ВС Эстонии к границе РФ
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на публикацию Financial Times о переброске «элитных» эстонских подразделений ближе к российской границе. Дипломат предложила британскому изданию завести для подобных материалов отдельную юмористическую рубрику.
«В КП есть последняя страница, где публикуют фотографии девушек и анекдоты. Такую же рубрику нужно завести FT для подобных новостей», — сказала Захарова в беседе с «РИА Новости».
Ранее Life.ru писал о переброске эстонских подразделений к российской границе. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и другие профильные службы располагают необходимыми возможностями для контроля обстановки у рубежей страны.
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