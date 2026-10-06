Посольство России в Молдавии с иронией отреагировало на слова главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о перспективах вступления республики в ЕС. По словам европейского чиновника, приднестровский конфликт не помешает Молдавии присоединиться к Евросоюзу. Об этом российское диппредставительство сообщило в Telegram-канале.

В посольстве отметили, что обратили внимание на заявление Каллас от 5 октября. Она заявила, что ситуация вокруг Приднестровья не станет препятствием для вступления Молдавии в Евросоюз.

«Делаем вывод, что в Брюсселе фактически согласны с присутствием на территории ЕС российских войск, размещённых в Приднестровье согласно Договору о принципах мирного урегулирования от 1992 года», — указали в дипмиссии.

Российские дипломаты также с иронией оценили такую позицию и отметили роль российских военнослужащих в регионе.

«Отрадно наблюдать признание их роли как гаранта стабильности в регионе. Вполне возможно, что озвученный К. Каллас сценарий станет шагом в сторону формирования евразийской системы равной и неделимой безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков иронично предложил Каллас возглавить «потешные» войска Эстонии у границ России. По его мнению, руководить такими отрядами лучше известной русофобке и главе евродипломатии Кае Каллас.