Молдавия разорвала ещё одно соглашение с СНГ

Молдавия одобрила денонсацию соглашения СНГ, предусматривающего совместную борьбу с преступлениями на транспорте. Соответствующее решение было принято на заседании правительства республики.

Речь идёт о договоре, подписанном 15 сентября 2004 года в Астане. Документ регулировал взаимодействие государств Содружества в противодействии противоправной деятельности в транспортной сфере. Согласно принятому постановлению, о прекращении участия страны в соглашении должны уведомить парламент. Решение вступит в силу после его официального опубликования.

Ранее Life.ru сообщал, что Молдавия приступила к выходу из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, человеческими органами и тканями. Соответствующий договор был заключён в Москве 25 ноября 2005 года. Проект его денонсации включили в повестку правительственного заседания 9 сентября.