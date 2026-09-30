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Опубликовано 30 сентября, 11:50

Молдавия разорвала ещё одно соглашение с СНГ

Молдавия разорвала соглашение СНГ о борьбе с преступностью на транспорте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Demin

Молдавия одобрила денонсацию соглашения СНГ, предусматривающего совместную борьбу с преступлениями на транспорте. Соответствующее решение было принято на заседании правительства республики.

Речь идёт о договоре, подписанном 15 сентября 2004 года в Астане. Документ регулировал взаимодействие государств Содружества в противодействии противоправной деятельности в транспортной сфере. Согласно принятому постановлению, о прекращении участия страны в соглашении должны уведомить парламент. Решение вступит в силу после его официального опубликования.

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Ранее Life.ru сообщал, что Молдавия приступила к выходу из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, человеческими органами и тканями. Соответствующий договор был заключён в Москве 25 ноября 2005 года. Проект его денонсации включили в повестку правительственного заседания 9 сентября.

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Владимир Озеров
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