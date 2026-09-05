Правительство Молдавии планирует рассмотреть проект закона о денонсации соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. Документ включён в повестку заседания кабмина, назначенного на среду, 9 сентября.

Договор был подписан в Москве 25 ноября 2005 года. В случае утверждения правительством законопроект направят на рассмотрение парламента. Если депутаты одобрят его в двух чтениях, МИД республики уведомит Исполнительный комитет Содружества о выходе из соглашения. Закон вступит в силу со дня публикации в «Официальном вестнике» Молдавии.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавию готовят к силовому решению приднестровского вопроса. Кишинёв активно взаимодействует с НАТО, а напряжённость вокруг ПМР может использоваться для открытия второго фронта против России.