Маколей Калкин обсуждает возвращение к роли Кевина Маккалистера в новой части «Один дома». Студия 20th Century Studios приступила к разработке фильма, над сценарием которого будут работать Сет Роген и Эван Голдберг, сообщает The Hollywood Reporter.

К проекту также подключится продюсерская компания Point Grey Pictures. Сам Калкин участвует в обсуждении будущей картины, однако подробности его возможного контракта и сроки производства пока не раскрываются. У актёра есть собственное представление о том, как могла бы продолжиться история Кевина. Повзрослевший герой мог бы стать отцом, который из-за работы практически не уделяет внимания ребёнку. В какой-то момент сын запирает его за дверью дома и начинает защищать жилище с помощью ловушек — так Кевин оказывается по другую сторону противостояния, знакомого зрителям по первым двум фильмам.

Пока неизвестно, воспользуются ли авторы этой задумкой при написании сценария. Калкин впервые сыграл Кевина Маккалистера в фильме «Один дома» 1990 года, а через два года вернулся к персонажу в продолжении «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». В остальных фильмах франшизы актёр не появлялся.