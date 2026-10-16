Отель, в котором Трамп встретился с маленьким Кевином Маккаллистером, закроют на реставрацию

Знаменитый нью-йоркский отель The Plaza, где жил Кевин Маккаллистер во второй части фильма «Один дома», закроется минимум на четыре года с 19 января 2027 года, после чего в здании начнётся масштабная реставрация исторического фасада.

Работы рассчитаны как минимум до 2031 года. Руководство гостиницы объяснило длительные сроки сложностью сохранения архитектурного облика здания и требованиями к объекту исторического наследия. Точная дата повторного открытия пока не объявлена.

На время ремонта закроются все 282 гостиничных номера, ресторан Palm Court и пространства для мероприятий. При этом расположенные в том же здании частные апартаменты продолжат функционировать отдельно от гостиницы.

The Plaza работает на Пятой авеню с 1907 года и неоднократно появлялся в кино. Наибольшую известность ему принёс фильм «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», где именно в этой гостинице поселился герой Маколея Калкина.

кадр из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке (1992)»,режиссер Крис Коламбус сценарист Джон Хьюз

Во время съёмок отель принадлежал Дональду Трампу, который купил его в 1988 году. Будущий президент США появился в картине в коротком камео и подсказал Кевину дорогу в лобби.

Для The Plaza это уже не первое длительное закрытие. С 2005 по 2008 год гостиница прошла реконструкцию стоимостью около $450 млн, в ходе которой часть здания переоборудовали в элитные квартиры.

Ранее стало известно о реставрации фасадов легендарного ресторана «Прага» на московском Арбате. Зданию вернут исторический облик образца 1954 года, в том числе серо-голубой цвет.